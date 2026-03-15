Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву

Военэксперт Дандыкин: ВСУ атакуют Москву из-за снятия санкций США на нефть из РФ

Вооруженные силы Украины усиливают попытки атаковать Москву на фоне временного снятия санкций США на российскую нефть, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинского президента Владимира Зеленского также могла разозлить критика американского лидера Дональда Трампа, который обвинил его в затягивании конфликта.

Дронов [у ВСУ] хватает. Они даже готовы поставлять на Ближний Восток, Израилю. И Трампу хотели помогать, только Трамп отказался. [Израиль] заинтересован в дронах-перехватчиках. Говорят, что часть производства [украинских дронов] перенесена в Европу. [ВСУ] пытались [атаковать] Москву, наши приграничные области, в частности, Брянщину. Сначала было очень много беспилотников, потом был ракетный удар. Потом Крым и Севастополь. И пошли на Москву. Это связано с тем, что Трамп заявляет, что в отсутствии договоренностей [по украинскому конфликту] в большей степени виноват Зеленский. Тем более сняли санкции на российскую нефть, — сказал Дандыкин.

Военэксперт добавил, что из-за отсутствия финансирования Зеленский снова поехал в страны Евросоюза, в частности во Францию, чтобы добиться поддержки. Собеседник отметил, что в этой ситуации украинского президента волнуют только вопросы личного обогащения.

Зеленский и поехал по Европе: «Если мы останемся без денег, что мы будем делать?». Воровать нечего. Его в основном волнуют свои интересы. €90 млрд заморожены. МВФ дает кредит, но там жесткие условия. Я Вам хочу сказать, что московский регион укреплен ПВО. И в других регионах ПВО работает, сбивает все, — резюмировал Дандыкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще 18 БПЛА, летевших на регион, всего их теперь 65. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Софья Якимова
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА
«Чтобы весь мир расплачивался»: на Западе разоблачили Зеленского
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

