Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 06:41

При атаке дронов ВСУ в российском регионе погиб человек

Кондратьев: при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погиб человек

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Темрюкском районе Краснодарского края в ночь на 13 июня произошла атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в социальных сетях губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате один человек погиб.

Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на морском терминале, а по предварительной информации, также пострадали три человека, которым в настоящее время оказывается помощь, — проинформировал глава региона.

На месте пожара работают оперативные и специальные службы, добавил Кондратьев. Тушение возгорания ведут 96 человек, задействовано более 30 единиц техники, включая подразделения МЧС России.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки сбили 185 украинских дронов самолетного типа в воздушном пространстве регионов России и над акваторией Азовского моря. Атакам подверглись 13 регионов страны.

До этого пресс-служба Минобороны России передавала, что операторы ударных дронов из группировки войск «Восток» уничтожили хорошо укрепленный опорный пункт украинских сил в Запорожской области. Позиции противника были обнаружены в ходе воздушной разведки, которую провели расчеты подразделения войск беспилотных систем.

Регионы
Краснодарский край
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приморье 15-летний мотоциклист разбился насмерть в ДТП
«Глубокие проблемы»: Мендель обнародовала жуткий секрет Зеленского
В Совфеде озвучили преимущества цифрового рубля
Грозы, град, сильный ветер, а кое-где и снег: погода в России 15–25 июня
Еще один ребенок Брэда Питта отказался иметь с отцом общую фамилию
При атаке дронов ВСУ в российском регионе погиб человек
Точными ударами разбили ВСУ в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 13 июня
Боец ВС России разоблачил уловки ВСУ с маскировкой в Константиновке
Зеленский не стал защищать свою квартиру в Крыму
Сборная США начала ЧМ-2026 с победы
Гутерриша уличили в отсутствии доказательств по независимости Донбасса
Водители временно не могут пользоваться Крымским мостом
Новые правила получения пенсий: что уже назначают без заявления в СФР
Мадьяр анонсировал разоблачение крупнейшей «аферы» Орбана
«Жалкие попытки»: на Кипре определили, что говорит об отчаянии Каллас
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июня
Власти Италии возмутились насмешкой главы ФИФА над сборной страны
Шоколад в России может резко подорожать: при чем тут Ормуз, как запастись
Раскрыто, циркулируют ли в мире способные вызвать пандемию вирусы
Генпрокуроры США запустили проверку OpenAI
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.