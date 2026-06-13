При атаке дронов ВСУ в российском регионе погиб человек

При атаке дронов ВСУ в российском регионе погиб человек Кондратьев: при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погиб человек

В Темрюкском районе Краснодарского края в ночь на 13 июня произошла атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в социальных сетях губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате один человек погиб.

Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на морском терминале, а по предварительной информации, также пострадали три человека, которым в настоящее время оказывается помощь, — проинформировал глава региона.

На месте пожара работают оперативные и специальные службы, добавил Кондратьев. Тушение возгорания ведут 96 человек, задействовано более 30 единиц техники, включая подразделения МЧС России.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки сбили 185 украинских дронов самолетного типа в воздушном пространстве регионов России и над акваторией Азовского моря. Атакам подверглись 13 регионов страны.

До этого пресс-служба Минобороны России передавала, что операторы ударных дронов из группировки войск «Восток» уничтожили хорошо укрепленный опорный пункт украинских сил в Запорожской области. Позиции противника были обнаружены в ходе воздушной разведки, которую провели расчеты подразделения войск беспилотных систем.