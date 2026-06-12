В Минобороны подсчитали количество сбитых за сутки дронов ВСУ Минобороны: средства ПВО сбили 185 дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 185 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве регионов России и над акваторией Азовского моря, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Республика Крым и Азовское море.

12 июня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что операторы ударных дронов из группировки войск «Восток» уничтожили хорошо укрепленный опорный пункт украинских сил в Запорожской области. Позиции противника были обнаружены в ходе воздушной разведки, которую провели расчеты подразделения войск беспилотных систем.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что на Добропольском направлении расчеты ударных дронов 51-й гвардейской армии группировки «Центр» ликвидировали четыре бронемашины украинской армии. Вражеская техника была обнаружена экипажами подразделения войск беспилотных систем во время несения боевого дежурства.