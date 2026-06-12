ВС России не оставили шансов бронетехнике ВСУ на одном из направлений

ВС России не оставили шансов бронетехнике ВСУ на одном из направлений Бойцы ВС России поразили бронированную технику ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 51-й гвардейской армии группировки «Центр» уничтожили технику ВСУ на Добропольском направлении, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны РФ. Операторы дронов обнаружили четыре движущиеся бронированные машины врага в ходе боевого дежурства.

По ним были нанесены последовательные точные удары, которые сначала обездвижили, а затем полностью уничтожили технику. В результате противник лишился возможности провести ротацию личного состава. Помимо этого, в ходе разведки в лесополосах были обнаружены две замаскированные самоходные артиллерийские установки противника. Их также уничтожили.

В Минобороны России добавили, что непрерывная работа расчетов беспилотных систем обеспечивает высокую эффективность действий штурмовых подразделений группировки «Центр». Бойцы ежедневно продвигаются вперед и освобождают занятые ВСУ территории, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Константиновке переодеваются в форму работников жилищно-коммунальных служб. Российские подразделения ведут прицельный огонь и воздерживаются от ударов по зданиям, где заведомо находятся мирные жители.