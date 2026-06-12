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12 июня 2026 в 11:05

ВС России не оставили шансов бронетехнике ВСУ на одном из направлений

Бойцы ВС России поразили бронированную технику ВСУ на Добропольском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Расчеты ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 51-й гвардейской армии группировки «Центр» уничтожили технику ВСУ на Добропольском направлении, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны РФ. Операторы дронов обнаружили четыре движущиеся бронированные машины врага в ходе боевого дежурства.

По ним были нанесены последовательные точные удары, которые сначала обездвижили, а затем полностью уничтожили технику. В результате противник лишился возможности провести ротацию личного состава. Помимо этого, в ходе разведки в лесополосах были обнаружены две замаскированные самоходные артиллерийские установки противника. Их также уничтожили.

В Минобороны России добавили, что непрерывная работа расчетов беспилотных систем обеспечивает высокую эффективность действий штурмовых подразделений группировки «Центр». Бойцы ежедневно продвигаются вперед и освобождают занятые ВСУ территории, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Константиновке переодеваются в форму работников жилищно-коммунальных служб. Российские подразделения ведут прицельный огонь и воздерживаются от ударов по зданиям, где заведомо находятся мирные жители.

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