Расчеты ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 51-й гвардейской армии группировки «Центр» уничтожили технику ВСУ на Добропольском направлении, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны РФ. Операторы дронов обнаружили четыре движущиеся бронированные машины врага в ходе боевого дежурства.
По ним были нанесены последовательные точные удары, которые сначала обездвижили, а затем полностью уничтожили технику. В результате противник лишился возможности провести ротацию личного состава. Помимо этого, в ходе разведки в лесополосах были обнаружены две замаскированные самоходные артиллерийские установки противника. Их также уничтожили.
В Минобороны России добавили, что непрерывная работа расчетов беспилотных систем обеспечивает высокую эффективность действий штурмовых подразделений группировки «Центр». Бойцы ежедневно продвигаются вперед и освобождают занятые ВСУ территории, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что украинские военные в Константиновке переодеваются в форму работников жилищно-коммунальных служб. Российские подразделения ведут прицельный огонь и воздерживаются от ударов по зданиям, где заведомо находятся мирные жители.