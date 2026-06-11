Командир ВС РФ рассказал о тактике маскировки ВСУ в Константиновке Бойцы ВСУ в Константиновке маскируются под работников ЖЭКа

Украинские военные в Константиновке Донецкой Народной Республики маскируются под сотрудников жилищно-коммунальных служб, сообщил ТАСС командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный. По его словам, российские подразделения ведут избирательный огонь и не наносят ударов по зданиям, где гарантированно находятся мирные жители.

Были факты уже в Константиновке самой, мы фиксировали, как противник переодевается в форму гражданских служащих, там, ЖЭКи, ну и прочие организации, — рассказал офицер.

Командир привел пример, как на его позиции недавно выявили украинского военного, переодетого в одежду работника ЖЭКа. Тот сидел у подъезда и вел себя спокойно, но его выдали осанка, походка и характерные движения. По словам Крупного, в таких ситуациях сомнений не остается. Он также добавил, что украинская пехота уступает операторам беспилотников в умении логически мыслить.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о зачистке освобожденных кварталов Константиновки. Штурмовые подразделения продолжают наступление в микрорайоне Новоселовка и уничтожают разрозненные группы противника, оставшиеся в городской застройке.