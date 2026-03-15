Над Москвой сбили 65-й беспилотник за день Собянин: над Москвой сбили 65-й беспилотник за день

Силы ПВО сбили еще 18 БПЛА, летевших на Москву, всего их теперь 65, передает мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

До этого оказалось, что система ПВО Минобороны уничтожила еще 15 летевших на Москву беспилотников. Об этом также рассказал Сергей Собянин.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям Собянина, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Информацию о последствиях мэр не раскрывал.

Тем временем российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 10 часов 280 украинских БПЛА над регионами РФ. В Минобороны России уточнили, что 47 из них летели на Москву, также дроны сбиты над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края.