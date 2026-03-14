14 марта 2026 в 22:46

ПВО отразила атаку почти 300 БПЛА на Россию

МО РФ: ПВО отразила атаку 280 украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 10 часов 280 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что 47 из них летели на Москву.

44 марта текущего года в период с 11:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву,сказали в МО.

Первые беспилотники начали атаковать Москву в 12 часов дня. Согласно сообщениям Собянина, интервалы между попытками ударить составляли от 10 до 30 минут. Информацию о последствиях мэр не раскрывал.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО в ночь на 14 марта сбила 87 украинских беспилотников. ВСУ попытались атаковать сразу 10 регионов страны. 31 БПЛА удалось ликвидировать над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, восемь — над Крымом, семь — над Брянской областью.

