ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 11:47

Люди выстроились в огромные очереди ради памятного подарка с ПМЭФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди выстроились в огромные очереди ради получения памятного подарка с Петербургского международного экономического форума, сообщил корреспондент NEWS.ru. С 8 утра участникам мероприятия раздают игру «Монополия» или фигурку делегата мероприятия. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 июня.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что пленарное заседание ПМЭФ с участием российского лидера Владимира Путина показало, что Россия продолжает развиваться. По его словам, экономика РФ сохраняет устойчивость, несмотря на какие-либо сложности.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бизнес-сообщество западных стран продолжает проявлять интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. Он также отметил, что западные предприниматели хоть и не были представлены на ПМЭФ, но ждали выступления российского лидера Владимира Путина в рамках панельной сессии.

До этого сообщалось, что на ПМЭФ впервые представили публике новый седан представительского класса отечественного производства Senat 900. До официальной презентации машина была скрыта под тканью.

Регионы
Россия
Санкт-Петербург
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ
Развожаев назвал число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.