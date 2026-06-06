Люди выстроились в огромные очереди ради памятного подарка с ПМЭФ

Люди выстроились в огромные очереди ради памятного подарка с ПМЭФ

Люди выстроились в огромные очереди ради получения памятного подарка с Петербургского международного экономического форума, сообщил корреспондент NEWS.ru. С 8 утра участникам мероприятия раздают игру «Монополия» или фигурку делегата мероприятия. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 июня.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что пленарное заседание ПМЭФ с участием российского лидера Владимира Путина показало, что Россия продолжает развиваться. По его словам, экономика РФ сохраняет устойчивость, несмотря на какие-либо сложности.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бизнес-сообщество западных стран продолжает проявлять интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. Он также отметил, что западные предприниматели хоть и не были представлены на ПМЭФ, но ждали выступления российского лидера Владимира Путина в рамках панельной сессии.

До этого сообщалось, что на ПМЭФ впервые представили публике новый седан представительского класса отечественного производства Senat 900. До официальной презентации машина была скрыта под тканью.