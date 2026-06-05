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05 июня 2026 в 20:24

«Не запомниться не может»: президент Абхазии поделился эмоциями от ПМЭФ

Президент Абхазии Гунба: ПМЭФ с участием Путина показал, что Россия развивается

Бадра Гунба Бадра Гунба Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием российского лидера Владимира Путина показало, что Россия продолжает развиваться, заявил NEWS.ru президент Абхазии Бадра Гунба. По его словам, российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на какие-либо сложности.

Пленарное заседание, в котором принимает участие Путин, не запомниться не может. Сегодня дан четкий посыл и участникам форума, и участникам международных процессов, что Россия стабильно развивается, Россия на пути технологического процесса и реализации задач — тех, которые стоят перед экономикой, несмотря на какие-либо сложности. Россия открыта, готова общаться и дружить, — сказал президент.

Модератором пленарного заседания выступила индийская журналистка Гита Мохан. После мероприятия в президентском графике запланирована встреча с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что больше всего ему запомнилось налоговое предложение по поддержке малого бизнеса. Он также назвал его отличной инициативой и отметил, что готов выполнить решение главы государства.

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