«Не запомниться не может»: президент Абхазии поделился эмоциями от ПМЭФ Президент Абхазии Гунба: ПМЭФ с участием Путина показал, что Россия развивается

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием российского лидера Владимира Путина показало, что Россия продолжает развиваться, заявил NEWS.ru президент Абхазии Бадра Гунба. По его словам, российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на какие-либо сложности.

Пленарное заседание, в котором принимает участие Путин, не запомниться не может. Сегодня дан четкий посыл и участникам форума, и участникам международных процессов, что Россия стабильно развивается, Россия на пути технологического процесса и реализации задач — тех, которые стоят перед экономикой, несмотря на какие-либо сложности. Россия открыта, готова общаться и дружить, — сказал президент.

Модератором пленарного заседания выступила индийская журналистка Гита Мохан. После мероприятия в президентском графике запланирована встреча с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что больше всего ему запомнилось налоговое предложение по поддержке малого бизнеса. Он также назвал его отличной инициативой и отметил, что готов выполнить решение главы государства.