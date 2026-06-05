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05 июня 2026 в 05:58

В Абхазии заявили о неизбежном признании всеми государствами

Гунба: независимость Абхазии неизбежно признают во всем мире

Бадра Гунба Бадра Гунба Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Абхазия стремится к всеобщему признанию со стороны мирового сообщества, заявил РИА Новости президент республики Бадра Гунба на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, неполная признанность республики является временным вопросом, который в итоге разрешится в полном признании всех стран мира, поскольку это соответствует существующим законам.

Гунба подчеркнул, что другие государства, наблюдая за развитием Абхазии, будут вынуждены принять данную реальность. Он выразил уверенность в том, что Абхазия обязательно достигнет этой цели.

Это продиктовано не какими-то назиданиями или давлением. Это просто законы, которые никто еще не отменял, — сказал Гунба.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом России в Абхазии. Его утверждение в этой должности, по данным инсайдеров, ожидается в ближайшее время. Помимо этого, чиновнику предлагали несколько вариантов трудоустройства, включая пост замминистра экономического развития.

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Абхазия
Бадра Гунба
независимость
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