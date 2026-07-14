Поездка в Абхазию оказалась роковой для туристки из Петербурга Отдыхавшая в Абхазии туристка из Петербурга погибла в аварии

Туристка из Санкт-Петербурга 2002 года рождения погибла в результате опрокидывания автомобиля в Гагрском районе Абхазии, еще четверо пострадавших получили ушибы и ссадины, сообщил ТАСС начальник УГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба. Водитель автомобиля был задержан. Он признался, что причиной аварии стал заклинивший руль.

13 июля УАЗ с туристами по пути к смотровой площадке на горе Мамзышха опрокинулся, в результате погибла девушка из Санкт-Петербурга 2002 года рождения. Еще четверо получили увечья, их доставили в Гагрскую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге столкнулись легковушка, «Газель» и фура, что спровоцировало цепную реакцию. Предварительно, водитель Lada Vesta при перестроении задел фуру, после чего в них врезалась «Газель».

Кроме того, на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге мотоцикл столкнулся с легковушкой, водитель двухколесного транспорта погиб на месте. Удар был такой силы, что автомобиль развернуло на 180 градусов. Авария случилась около полуночи.