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17 июля 2026 в 10:18

Гладков лично вручил президенту Абхазии верительные грамоты

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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Новый посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил президенту республики Бадре Гунбе верительные грамоты, передает ТАСС. Церемония прошла в Администрации президента Абхазии. На ней прозвучали государственные гимны двух стран.

На мероприятии присутствовали в том числе вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба и премьер-министр Владимир Делба. Гладков был назначен российским послом в Абхазии указом президента РФ Владимира Путина от 26 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Путин произвел кадровые перестановки в дипломатических представительствах страны за рубежом, сменив руководителей российских посольств в Катаре и на Сейшелах. Так, Дмитрия Догадкина на посту руководителя дипломатической миссии РФ в Дохе сменил Артем Кожин.

До этого Путин назначил послом РФ в Республике Гамбия Михаила Корнеева. Другим указом глава государства освободил Дмитрия Куракова от обязанностей посла по совместительству.

Власть
Россия
Абхазия
Вячеслав Гладков
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