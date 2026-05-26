26 мая 2026 в 16:40

Путин назначил посла в Гамбии

Путин назначил Михаила Корнеева послом в Гамбии

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Республике Гамбия Михаила Корнеева, соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Другим указом глава государства освободил Дмитрия Куракова от обязанностей посла по совместительству.

Назначить Корнеева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Гамбия, — сказано в документе.

Кроме того, источники сообщили, что бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков может быть назначен послом РФ в Абхазии. По их данным, его утверждение в этой должности произойдет в ближайшее время. Источники также уточнили, что чиновнику предлагали несколько вариантов дальнейшего трудоустройства, в том числе должность заместителя министра экономического развития.

Ранее стало известно, что ветеран спецоперации на Украине Андрей Бурмистров стал заместителем министра в Забайкальском крае. Бывший военнослужащий, награжденный медалями за храбрость, будет отвечать за социальную и демографическую политику. Уточнялось, что у Бурмистрова высшее юридическое образование.

