Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщает пресс-служба российского правительства. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В развитие контактов, состоявшихся в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 22 мая 2026 года в Ашхабаде, Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества, — говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и других направлениях. Кроме того, главы правительств подчеркнули важность укрепления взаимодействия России и Азербайджана в международных и региональных форматах.

Ранее российский посол в Баку Михаил Евдокимов сообщил, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов может посетить Россию в июле текущего года. Дипломат, выступая с инициативой в ходе деловой панели «Инвестиции в регион Каспия», отметил, что сейчас идет процесс согласования даты визита в Москву.