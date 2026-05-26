Врач раскрыл, какое необычное средство отпугивает комаров лучше репеллентов

Запах средств с гвоздикой лучше всего защищает от укусов комаров, заявил NEWS.ru врач-кардиолог, терапевт, детский кардиолог, врач функциональной диагностики и клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По словам специалиста, насекомые действительно не любят этот пряный аромат и стараются его избегать.

Есть специальные репелленты, которые наносятся на кожу, они отпугивают комаров. Но самое известное средство, не поверите, содержит в себе аромат гвоздики. Комары очень не любят этот запах и стараются избегать всего, что с ним связано. Чтобы избавиться от зуда после укуса насекомого, используйте специальные антигистаминные кремы. Если руку раздуло, надо обязательно пойти к врачу-аллергологу, потому что в следующий раз может быть еще большая реакция. Для каждого человека есть свой порог чувствительности — кто-то не чувствует укусов комаров, а для кого-то они могут вызвать анафилактический шок, — сказал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России. Энтомолог Константин Китаев объяснил это идеальными погодными условиями: таяние зимних осадков создало тысячи временных водоемов, а раннее тепло ускорило созревание личинок в два-три раза.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
