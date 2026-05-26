Полчища комаров «захватили» часть регионов России

Аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России, передает Telegram-канал Baza. Энтомолог Константин Китаев объяснил это идеальными погодными условиями: таяние зимних осадков создало тысячи временных водоемов, а раннее тепло ускорило созревание личинок в два-три раза. При температуре около +20–30 градусов новая генерация комаров появляется всего за 10 дней, что приводит к взрывному росту популяции.

При холодной погоде цикл может растягиваться на недели. Но если температура держится около +20–30 °C, новая генерация появляется буквально за 10 дней. Из-за этого популяция начинает расти взрывным образом, — сказал он.

По данным очевидцев, нашествие наблюдается в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Люди жалуются, что кровососы появились на три-четыре недели раньше привычного графика.

Ранее в Роскачестве рассказали, что частота укусов комаров зависит от химического состава тела, физиологических особенностей и повседневного образа жизни человека. Сильными раздражителями для кровососов могут быть привычные косметические средства, бытовая химия и даже некоторые продукты питания. Понимание этих механизмов, подчеркнули эксперты, поможет гражданам эффективнее защищаться от насекомых в летний период.