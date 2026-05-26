Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 10:35

Полчища комаров «захватили» часть регионов России

Baza: аномальное нашествие комаров заметили в нескольких регионах России

Подписывайтесь на нас в MAX

Аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России, передает Telegram-канал Baza. Энтомолог Константин Китаев объяснил это идеальными погодными условиями: таяние зимних осадков создало тысячи временных водоемов, а раннее тепло ускорило созревание личинок в два-три раза. При температуре около +20–30 градусов новая генерация комаров появляется всего за 10 дней, что приводит к взрывному росту популяции.

При холодной погоде цикл может растягиваться на недели. Но если температура держится около +20–30 °C, новая генерация появляется буквально за 10 дней. Из-за этого популяция начинает расти взрывным образом, — сказал он.

По данным очевидцев, нашествие наблюдается в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Люди жалуются, что кровососы появились на три-четыре недели раньше привычного графика.

Ранее в Роскачестве рассказали, что частота укусов комаров зависит от химического состава тела, физиологических особенностей и повседневного образа жизни человека. Сильными раздражителями для кровососов могут быть привычные косметические средства, бытовая химия и даже некоторые продукты питания. Понимание этих механизмов, подчеркнули эксперты, поможет гражданам эффективнее защищаться от насекомых в летний период.

Регионы
Россия
комары
насекомые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался об идее повысить скоростные лимиты с помощью ИИ
Шойгу высказался о рисках со стороны НАТО
Удары по Украине сегодня, 26 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Шойгу рассказал, как испытания «Сармата» отразятся на политике Запада
Депутат предложил способ существенного повышения зарплат ветеранам СВО
В Подмосковье открылся Первый международный форум по безопасности
«Тикай з городу»: экс-министр предложил взять паузу от жизни в Киеве
VK Tech запустил ИИ для автоматизации маркетинговых исследований
«Новые вызовы»: Шойгу назвал главную угрозу для ОДКБ
«Ответственность за народ»: Шойгу о провальном решении руководства Армении
В Европе призвали к диалогу с Москвой
Наступление ВС РФ на Харьков 26 мая: последние новости, трупы в Купянске
Двое детей погибли под Саратовом, попав под поезд на мотоцикле
Бизнес-эксперт дала советы, как обсуждать финансы с близкими без ссор
Полчища комаров «захватили» часть регионов России
«Передайте привет нефти за $200»: Иран предупредил о скачке цен из-за США
В Госдуме рассказали о дефиците врачей
Тела двух детей найдены во время тушения сарая в российском регионе
«Оглушительное молчание»: в ЕС оцепенели после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Падение россиянки со скалы попало на видео
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.