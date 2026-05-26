26 мая 2026 в 11:16

Мирошник привел страшную статистику по погибшим от атак ВСУ россиянам

За неделю с 18 по 24 мая в результате атак ВСУ погиб 51 мирный житель России, включая одного несовершеннолетнего, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Ранения получили 199 человек, из них 20 детей, передает РИА Новости.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей, — говорится в сообщении.

Ранее в Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Как сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, дрон попал в автомобиль, в котором находился человек.

Кроме того, два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара в Михайловском муниципальном округе Запорожской области, который начался после сброса на здание взрывчатки. Возгорание охватило около 100 квадратных метров. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также военкор Александр Сладков отметил, что наращивание атак дронов ВСУ на территорию России — это попытка отвлечь внимание от собственных провалов на линии фронта. По его мнению, так Киев пытается создать новый информационный повод. Журналист подчеркнул, что завершить спецоперацию можно лишь победой РФ.

