Военкор рассказал, почему ВСУ усиливают атаки БПЛА на Россию Сладков: ВСУ усиливают атаки БПЛА на Россию из-за неудач на фронте

ВСУ усиливают атаки БПЛА на Россию, чтобы скрыть свои неудачи на фронте, считает военкор Александр Сладков. Он заявил ТАСС, что таким образом украинские военные хотят получить дополнительный информационный мотив. Сладков добавил, что спецоперация на Украине должна быть завершена только победой России.

Как только неприятности на фронте, как только нужно получить какой-то дополнительный информационный мотив и применить его у себя на территории, они бьют по людям, по объектам, — сказал Сладков.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что регион подвергся атаке беспилотников, в результате чего на одном из объектов возник пожар. По его словам, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

До этого в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, решение принято на уровне руководства региона и пройдет 24 и 25 мая. Также известно, что 35 человек были ранены при атаке.