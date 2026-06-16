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16 июня 2026 в 23:04

Зеленскому указали на шаг, которого ждут от него в США

Конгрессвумен Луна призвала Зеленского подписать мирное соглашение с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Конгрессвумен США Анна Паулина Луна выступила с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение с Россией. Свое заявление она разместила в социальной сети X. По ее словам в соцсети, Соединенные Штаты ждут именно такого решения.

Также политик призвала Зеленского прекратить конфликт как можно скорее. Поводом для такого комментария со стороны конгрессвумен стала фотография украинского президента с лидером США Дональдом Трампом и госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

Ранее Трамп заявил, что с новой силой взялся за Украину. По его словам, Иран уходит для США на второй план и теперь все внимание будет уделено мирному разрешению украинского конфликта. Он подчеркнул, что хочет сделать все возможное, чтобы прийти к урегулированию. Президент также заявил, что уже разрешил «восемь войн».

Кроме того, президент России Владимир Путин и Трамп согласовали визит американских переговорщиков по Украине в Москву. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, это произойдет в ближайшее время.

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