Стало известно о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву Ушаков: Путин и Трамп согласовали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, это произойдет в ближайшее время, передает пресс-служба Кремля.

Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию, — сказал представитель Кремля.

Сегодня, 14 июня, президент России поздравил американского коллегу по телефону с 80-летним юбилеем. По словам Ушакова, звонок носил неформальный и дружеский характер. Трамп был тронут поздравлениями и заявил, что Путин был первым из глав государств, который позвонил с поздравлениями в Белый дом. В ходе беседы президенты также обсудили и ключевые темы международные повестки, затронув тему российско-американских отношений.