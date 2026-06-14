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14 июня 2026 в 18:51

Путин поздравил Трампа по телефону с юбилеем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 80-летним юбилеем, рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, телефонный звонок носил неформальный и дружеский характер.

Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась, друзья мои, около часа, — сообщил он.

Ушаков заявил, что российский президент отдельно отметил бойцовские качества американские лидера. Трамп был тронут поздравлениями и заявил, что Путин был первым из глав государств, который позвонил в Белый дом.

Президенты также обсудили и ключевые темы международные повестки, затронув тему российско-американских отношений. Ушаков добавил, что Путин и Трамп допустили в будущем возможные двусторонние контакты.

Ранее Ушаков назвал условие для встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По словам помощника президента РФ, для запуска прямых дипломатических переговоров украинский глава должен приехать в Москву.

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