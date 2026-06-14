Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 18:56

Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о встрече с Зеленским

Ушаков: Зеленскому придется прибыть в Москву для встречи с Путиным

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом отметил, что если Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в Москву, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит Кремль на своей странице в мессенджере МАКС, об этом уже говорилось много раз.

Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее: хочет встречи — пусть приезжает в Москву, — высказался он.

Президент США в свою очередь пообещал воздействовать как на европейских партнеров, так и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семерки». Американский лидер вновь акцентировал внимание на необходимости завершения конфликта.

Ранее Путин отметил, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться.

Власть
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Владимир Зеленский
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело россиянки обнаружено в отеле в Индии
Страны ЕС на грани бунта из-за Каллас
Пьяный мужчина спустил собак на ребенка в Севастополе
Зуд купальщика, обстановка с поездами в Крыму, «холодное пятно»: что дальше
Участники ЕГЭ получили первые результаты экзаменов
Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей в начале недели
Российские бойцы «перебили» главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
Подростка чуть не убило током в ванной из-за телефона
Трамп пожаловался Путину на свой возраст
Трамп оценил чествование Киевом нацистов
Путин обсудил с Трампом военный кризис Киева
Трамп поделился с Путиным, когда объявят итоги переговоров с Ираном
Стало известно о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
Стало известно, как Трамп отреагировал на поздравления Путина
Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о Зеленском
Трамп пообещал Путину воздействовать на лидеров ЕС и Киев
Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о встрече с Зеленским
Путин отметил заслуги Мелании Трамп в ходе беседы с президентом США
Путин поздравил Трампа по телефону с юбилеем
Зеленский обратился к западным партнерам за поддержкой
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.