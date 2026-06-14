Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о встрече с Зеленским

Ушаков раскрыл, что Путин сказал Трампу о встрече с Зеленским Ушаков: Зеленскому придется прибыть в Москву для встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом отметил, что если Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в Москву, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит Кремль на своей странице в мессенджере МАКС, об этом уже говорилось много раз.

Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее: хочет встречи — пусть приезжает в Москву, — высказался он.

Президент США в свою очередь пообещал воздействовать как на европейских партнеров, так и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семерки». Американский лидер вновь акцентировал внимание на необходимости завершения конфликта.

Ранее Путин отметил, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться.