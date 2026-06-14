Трамп пообещал Путину воздействовать на лидеров ЕС и Киев

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным пообещал воздействовать как на европейских партнеров, так и на Киев, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он также отметил, что американский лидер вновь акцентировал внимание на необходимости завершения конфликта, передает пресс-служба Кремля.

Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семерки», — рассказал Ушаков.

Сегодня, 14 июня, президент России поздравил американского коллегу по телефону с 80-летним юбилеем. По словам Ушакова, звонок носил неформальный и дружеский характер. Трамп был тронут поздравлениями и заявил, что Путин был первым из глав государств, который позвонил с поздравлениями в Белый дом. В ходе беседы президенты также обсудили и ключевые вопросы международной повестки, затронув тему российско-американских отношений.