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31 июля 2026 в 10:44

Обманувший Долину мошенник ушел на СВО

Обманувший Долину мошенник подписал контракт с МО России и отправился в зону СВО

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Один из осужденных по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 31 июля Лефортовский суд Москвы продолжил рассмотрение иска исполнительницы к обманувшим ее мошенникам о взыскании 176 млн рублей. В ходе заседания выяснилось, что Дмитрий Леонтьев подписал контракт и убыл в зону проведения специальной военной операции. В связи с этим он был исключен из числа ответчиков.

Суд постановил <...> выделить исковые требования в отдельное производство <...>производство по гражданскому делу в отношении Леонтьева приостановить <...> рассмотрение иска к Каменецкому, Цырюльниковой, Основе продолжить в том же составе, — заявил судья.

Представители певицы не возражали против такого решения и сами заявили ходатайство о выделении исковых требований к Леонтьеву в отдельное производство. После этого рассмотрение иска было отложено до 21 августа, поскольку не всех ответчиков удалось уведомить о процессе из-за их нахождения в местах лишения свободы.

Как установил областной суд, мошенники похитили у певицы более 175 млн рублей. Кроме того, они лишили Долину права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей. Следствие оценило общий ущерб в 317 млн рублей с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку.

Ранее народная артистка России рассказала, что переехала в новую квартиру, подаренную ей друзьями. Она добавила, что в жилье уже был сделан ремонт.

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