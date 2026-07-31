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31 июля 2026 в 11:35

Диетолог предупредил, кому опасно употреблять чернику

Диетолог Поляков: чернику опасно употреблять людям с язвенной болезнью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чернику опасно употреблять людям с язвенной болезнью, гиперацидным гастритом и индивидуальной непереносимостью этого продукта, предупредил в беседе с aif.ru эндокринолог и диетолог Антон Поляков. Эта ягода также может навредить тем, у кого диагностирован сахарный диабет или имеется повышенная свертываемость крови.

Чернику не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью, то есть, у кого может возникнуть аллергическая реакция. Также с осторожностью нужно употреблять этот продукт людям с гиперацидным гастритом, при язвенной болезни, при повышенной свертываемости крови из-за содержания витамина К, — отметил Поляков.

Ранее Поляков рассказал, что употребление черники замедляет биологическое старение — эта ягода поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы. Он отметил, что в этом продукте содержатся витамины K и А.

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