Диетолог предупредил, кому опасно употреблять чернику

Чернику опасно употреблять людям с язвенной болезнью, гиперацидным гастритом и индивидуальной непереносимостью этого продукта, предупредил в беседе с aif.ru эндокринолог и диетолог Антон Поляков. Эта ягода также может навредить тем, у кого диагностирован сахарный диабет или имеется повышенная свертываемость крови.

Чернику не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью, то есть, у кого может возникнуть аллергическая реакция. Также с осторожностью нужно употреблять этот продукт людям с гиперацидным гастритом, при язвенной болезни, при повышенной свертываемости крови из-за содержания витамина К, — отметил Поляков.

Ранее Поляков рассказал, что употребление черники замедляет биологическое старение — эта ягода поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы. Он отметил, что в этом продукте содержатся витамины K и А.