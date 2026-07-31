Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:00

Крыжовник: три лучших рецепта для домашних заготовок

Крыжовник: три лучших рецепта для домашних заготовок Крыжовник: три лучших рецепта для домашних заготовок Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крыжовник — удивительная ягода, он открывает широкие возможности для кулинарных экспериментов. Из него можно приготовить множество разнообразных блюд: от классических варений до изысканных десертов. Крыжовник прекрасно сочетается с цитрусовыми, пряностями и даже мясом, что делает его универсальным ингредиентом на кухне.

Варенье-пятиминутка из крыжовника с цитрусовыми нотками

Этот рецепт сохранит максимум полезных веществ благодаря короткой термической обработке. Для приготовления потребуется 700 г спелого крыжовника, 500 г сахара, половинка лимона и веточка мяты. Ягоды тщательно промываем, удаляем хвостики. В широкой кастрюле слоями укладываем крыжовник и сахар. Добавляем сок лимона и оставляем на час для выделения сока. После этого ставим на медленный огонь, доводим до кипения и варим ровно 5 минут. В конце добавляем мяту для аромата.

  • Кулинарная хитрость: чтобы ягоды остались целыми, аккуратно помешивайте варенье деревянной ложкой.

  • Калорийность: 240 ккал на 100 г.

Три простых и быстрых способа приготовить крыжовник: вкусно и полезно Три простых и быстрых способа приготовить крыжовник: вкусно и полезно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Освежающий компот из крыжовника с пряностями

Идеальный напиток для летнего стола, который порадует своим необычным вкусом.

Берем 400 г крыжовника, 200 г сахара, палочку корицы, звездочку аниса и 2 л воды. Ягоды промываем и складываем в кастрюлю. Добавляем сахар и специи, заливаем водой. Доводим до кипения и варим на медленном огне 15 минут. Даем настояться под крышкой.

  • Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить немного красной смородины.

  • Калорийность: 45 ккал на 100 г.

Крыжовниковый джем с имбирем

Оригинальный десерт с пикантной ноткой, который станет украшением любого чаепития. Необходимые ингредиенты: 1 кг крыжовника, 800 г сахара, кусочек свежего имбиря (2 см), щепотка кардамона (5 г). Ягоды измельчаем в блендере, добавляем тертый имбирь и специи. Варим массу до загустения, постепенно добавляя сахар. Разливаем по стерилизованным банкам.

  • Важный момент: имбирь следует добавлять в конце варки, чтобы сохранить его аромат.

  • Калорийность: 260 ккал на 100 г.

Крыжовник лучше всего собирать в сухую погоду, когда ягоды полностью созрели. Храните свежие ягоды в холодильнике не более недели. При заготовке старайтесь минимально обрабатывать ягоды термически, чтобы сохранить максимум полезных свойств.

Десерты из крыжовника особенно хорошо сочетаются с творогом, йогуртом и мороженым. Экспериментируйте с добавлением других ягод и специй, создавая собственные уникальные рецепты.

Ранее мы перечислили еще 3 способа приготовить крыжовник быстро и вкусно.

Читайте также
Ольга Орлова раскрыла секрет стройной фигуры
Культура
Ольга Орлова раскрыла секрет стройной фигуры
Варю крыжовник с имбирем и лимоном — получается янтарное лакомство, заворачиваем в блинчики и просто едим ложкой
Общество
Варю крыжовник с имбирем и лимоном — получается янтарное лакомство, заворачиваем в блинчики и просто едим ложкой
Хватит мучиться с тестом! Запекаю яблоки с медовой начинкой — нежнее шарлотки и без грамма муки
Общество
Хватит мучиться с тестом! Запекаю яблоки с медовой начинкой — нежнее шарлотки и без грамма муки
Земляника: три неповторимых и простых рецепта из ароматной ягоды
Семья и жизнь
Земляника: три неповторимых и простых рецепта из ароматной ягоды
Лучшие рецепты кабачков на зиму: проще не бывает
Семья и жизнь
Лучшие рецепты кабачков на зиму: проще не бывает
рецепты
ягоды
варенье
десерты
домашние заготовки
простые рецепты
быстрые рецепты
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известны последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Культовый американский писатель назвал дату мировой катастрофы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.