Изумрудная ягода: 3 способа приготовить крыжовник быстро и вкусно

Появление крыжовника на прилавках рынков и грядках дачников всегда вызывает особый трепет у истинных ценителей кулинарного искусства. Эта непритязательная на вид ягода таит в себе потрясающий баланс сладости и освежающей кислинки, становясь идеальной базой для множества заготовок. Благодаря высокому содержанию природного пектина блюда из крыжовника отлично желируются без добавления загустителей.

Полезные советы по работе с этой культурой весьма просты: всегда обрезайте сухие хвостики и чашелистики перед приготовлением, а для достижения максимальной нежности в вареньях ягоды желательно предварительно бланшировать.

Царское изумрудное варенье с идеальным сиропом

Начнем с настоящей классики, которая украшала столы знати еще в царские времена. Это лакомство славится своей прозрачной текстурой и потрясающим изумрудным оттенком, если использовать правильный сорт ягод. Вам потребуется 1 кг зеленого крыжовника, 1 кг сахарного песка и 200 мл чистой питьевой воды.

Тщательно промытые ягоды освобождаются от хвостиков и плодоножек. Каждую ягодку нужно аккуратно проколоть деревянной зубочисткой, чтобы она не сморщилась при варке и пропиталась сиропом равномерно. В кастрюле из воды и половины сахара варится густой сироп около 10 минут. В кипящий сироп опускается подготовленный крыжовник, варится на слабом огне 5 минут, после чего снимается с плиты и полностью остужается. Затем добавляется оставшийся сахар, масса снова доводится до кипения и варится еще 10 минут до загустения. Чтобы сохранить красивый зеленый цвет, добавьте в сироп буквально несколько свежих листьев вишни, которые потом нужно убрать перед окончательной варкой.

Калорийность такого десерта на 100 г составляет примерно 220 ккал.

Что приготовить из крыжовника: 3 рецепта от варенья до соуса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Воздушный ягодный мусс для мгновенного десерта

Если вы хотите побаловать семью нежнейшим десертом прямо сейчас, не прибегая к длительной тепловой обработке, этот вариант станет идеальным решением. Мусс получается невероятно легким и буквально тает во рту, оставляя приятное ягодное послевкусие. Возьмите 500 г спелого крыжовника, 150 г сахарного песка, 20 г желатина и 1 л воды.

Ягоды заливаются небольшим количеством воды и варятся до полного размягчения, после чего протираются через мелкое сито для удаления кожицы и косточек. В получившееся горячее пюре всыпается сахар, и масса возвращается на плиту на пару минут до полного растворения кристаллов, после чего снимается с огня. Желатин замачивается в холодной воде согласно инструкции, затем отжимается и вводится в теплое пюре при постоянном помешивании. Емкость с будущим муссом ставится в ледяную воду и взбивается венчиком до образования густой пышной пены, которая быстро разливается по креманкам и отправляется в холод для застывания. Взбивать массу нужно именно в ледяной ванне, поскольку при остывании желатин начинает схватываться, удерживая пузырьки воздуха внутри десерта.

В 100 г этого воздушного чуда содержится около 80 ккал.

ри совершенно разных рецепта из крыжовника, которые удивят гостей и станут украшением вашего стола Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Острый пряный соус для мясных блюд

Мало кто знает, что кисло-сладкий вкус этой ягоды идеально раскрывается в сочетании с острыми специями. Такой соус превосходно дополнит запеченную свинину, утку или мясные стейки, став изюминкой любого ужина. Возьмите 600 г красного крыжовника, крупную луковицу, 2 зубчика чеснока, 30 г свежего имбиря, 100 мл яблочного уксуса, столовую ложку горчицы, 3 г корицы, перец чили, соль по вкусу и 70 г коричневого сахара.

Лук нарезается мелкими кубиками и обжаривается на сковороде до прозрачности. Добавляется тертый имбирь и измельченный чеснок, для аромата масла на пару минут, потом их нужно вытащить Следом отправляется очищенный от хвостиков крыжовник, уксус, горчица, сахар и все специи. Масса тушится на медленном огне около 20 минут, периодически помешивая, пока ягоды полностью не разварятся, а соус не приобретет густую карамельную консистенцию. В конце приготовления соус пробивается погружным блендером до однородности. Используйте именно коричневый сахар, так как он придает соусу глубокий благородный оттенок и легкую нотку карамели, которой лишен обычный белый рафинад.

Калорийность пикантного соуса в расчете на 100 г — 115 ккал.

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