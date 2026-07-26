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26 июля 2026 в 11:34

Вместо котлет — фрикадельки в густой подливе: беру куриный фарш, грибы и сливки, получаются нежными, и соус хочется вымакать до капли

Фото: D-NEWS.ru
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Есть блюда, которые одинаково хороши и для семейного ужина, и для праздничного стола. Эти куриные тефтели именно такие.

Благодаря сыру в фарше они остаются сочными, а сливочно-грибной соус получается густым, ароматным и прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или пастой.

Для приготовления понадобится: куриный фарш (бедро и грудка) — 500 г, репчатый лук — 11/2 шт., твердый сыр — 100 г, панировочные сухари — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., петрушка или укроп — по вкусу, сушеный чеснок, соль и специи, шампиньоны — 300 г, сливки 20% — 300 мл, творожный сыр — 1 ст. л., чеснок — 1–2 зубчика, растительное масло.

Фарш соедините с половиной мелко нарезанной луковицы, яйцом, панировочными сухарями, натертым сыром, зеленью, солью и специями, хорошо перемешайте и сформируйте небольшие тефтели. Обжарьте их до румяной корочки и переложите на тарелку.

В этой же сковороде обжарьте оставшийся лук до мягкости, добавьте шампиньоны и готовьте, пока не испарится вся лишняя влага. Влейте сливки, добавьте творожный сыр, измельченный чеснок, соль и специи, размешайте до однородности, затем верните тефтели в соус. Тушите под крышкой на небольшом огне 15–20 минут, пока соус не станет густым и кремовым.

Личный опыт

Чаще всего готовлю эти тефтели именно с картофельным пюре — оно лучше всего раскрывает вкус сливочно-грибного соуса. Если хочется сделать блюдо еще ароматнее, в конце приготовления добавляю немного свежей петрушки или укропа.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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