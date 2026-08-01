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01 августа 2026 в 07:45

В тефтели рис не кладу: этот вариант получается ароматнее и вкуснее — простой рецепт с подливой

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется приготовить по-настоящему сочные тефтели, рис можно смело оставить для другого блюда. Вместо него я добавляю в фарш обжаренные грибы с луком и морковью. Они делают тефтели гораздо ароматнее, нежнее и сочнее, а густая сметанная подлива превращает их в полноценный домашний обед.

Такое блюдо одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления понадобится: куриный фарш из бедра — 700 г, грибы (лесные или шампиньоны) — 500 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сметана — 250 мл, вода — 250 мл, мука — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль и чеснок — по вкусу, свежемолотый черный перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи.

Обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Полностью остудите овощи и смешайте с куриным фаршем, посолите, поперчите и сформируйте тефтели. Слегка обжарьте их по 1–2 минуты с каждой стороны.

Отдельно смешайте сметану, воду и муку до однородности, добавьте измельченный чеснок и влейте соус в сковороду. Доведите почти до кипения, накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Личный опыт

Я всегда стараюсь сначала хорошо подрумянить грибы — именно тогда они приобретают насыщенный вкус и аромат, который потом полностью раскрывается в тефтелях. Подавать их больше всего люблю с воздушным картофельным пюре или домашней лапшой: густая сметанная подлива получается настолько вкусной, что гарнир исчезает вместе с ней до последней ложки.

Проверено редакцией
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