4 простых рецепта лепешек на завтрак и перекус: быстрые и вкусные

4 простых рецепта лепешек на завтрак и перекус: быстрые и вкусные

Лепешки — это, пожалуй, самая древняя выпечка на свете. Есть они почти у всех народов, и у каждого — свой секрет. Где-то их жарят на сухой сковороде, где-то пекут в тандыре, где-то делают с начинкой, а где-то просто подают к чаю вместо хлеба. Мы собрали четыре рецепта из разных кухонь: турецкие гезлеме, татарские кыстыбый и катлама, а также самые быстрые лепешки на кефире — на случай, если времени совсем нет.

Советы: как готовить лучшие лепешки

Готовые лепешки всегда складывайте стопкой и накрывайте полотенцем — так они остаются мягкими и не сохнут.

Для золотистой корочки жарьте на среднем огне, не торопясь.

И помните: самые вкусные лепешки — те, что только что со сковороды. Подавайте их горячими, с чаем, супом или просто так.

Рецепт № 1. Турецкие гезлеме с сыром и зеленью

Для теста соедините 250 г хлебопекарной муки, 150 мл теплой воды, 1 ст. л. подсолнечного масла (можно также взять оливковое) и щепотку соли. Замесите тесто, накройте его полотенцем и отставьте на 15–20 минут.

Для начинки соедините 150 г тертого сыра (советуем взять брынзу или сулугуни), большой пучок предварительно мелко нарезанной зелени и 1 измельченную любым способом дольку чеснока. Тесто поделите на 4 части, каждую раскатайте тонко. На одну часть выложите начинку, накройте второй половинкой и хорошенько защипните края. Обжаривайте на сухой или слегка смазанной сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяных пятнышек.

Гезлеме получаются тонкими, с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Совет: можно делать с картошкой, мясом или шпинатом — начинка меняется по настроению.

Рецепт № 2. Татарский кыстыбый с картошкой

Замесите тесто из 300 г муки, 150 мл горячего молока, 1 ст. л. масла и соли. Оно должно получиться мягким и эластичным.

Пока тесто отдыхает, сделайте начинку: сварите 4–5 картофелин, разомните их в пюре, добавьте пассерованный лук и небольшой кусочек сливочного масла. Не забудьте посолить и поперчить, добавить любимые приправы.

Как приготовить быстрые лепешки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Раскатайте тесто тонко-тонко, каждую лепешку обжарьте на сухой сковороде, пока не подрумянится с каждой стороны. Горячие заготовки тут же смажьте картофельным пюре, сложите пополам и слегка прижмите.

Кыстыбый получается нежным, с тонким тестом и сытной начинкой.

Совет: лепешки важно жарить быстро и сразу начинять, пока они горячие и пластичные.

Рецепт № 3. Слоеная катлама — хрустящая и воздушная

Замесите крутое тесто из 300 г муки, 120 мл воды, 1 ст. л. масла и соли. Раскатайте его тонко, смажьте растопленным сливочным маслом, сверните в рулет и снова раскатайте. Повторите 2–3 раза, чтобы будущая лепешка вышла слоистой. Разрежьте на порции, сформируйте лепешки и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до того, пока заготовки не подрумянятся с двух сторон.

Катлама выходит хрустящей снаружи и слоистой внутри — очень похожа на слоеное тесто.

Совет: чем больше слоев сделаете, тем воздушнее получится результат.

Рецепт № 4. Быстрые лепешки на кефире — самые простые

В миске смешайте 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соды и щепотку соли. Добавьте примерно 300–320 г муки и замесите мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам. Разделите на 6–8 частей, раскатайте в лепешки средней толщины и обжаривайте на сухой или слегка смазанной сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны.

Эти лепешки получаются мягкими, слегка пышными и готовятся буквально за 15 минут.

Совет: тесто не нужно долго вымешивать — чем меньше работаете с ним, тем нежнее будут лепешки.

Что еще можно попробовать

Лепешки — это безграничное поле для экспериментов.

Вместо сыра и зелени в гезлеме можно положить обжаренный фарш с луком или картофельное пюре.

Катламу можно сделать с маком или творогом.

Начинку для кыстыбый иногда готовят не с картошкой, а с пшенной кашей или тыквой.

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