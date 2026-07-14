Картошка, сыр да мука — ленивые хычины на сковороде: мягкие внутри и с румяной корочкой

Картошка, сыр да мука — ленивые хычины на сковороде: мягкие внутри и с румяной корочкой

Когда остается немного картошки и кусочек сыра, всегда готовлю эти ленивые хычины. Не нужно делать отдельно начинку, ничего защипывать и долго раскатывать. Просто смешиваю картофельное пюре с сыром, замешиваю мягкое тесто и жарю на сухой сковороде. Получается быстро, просто и очень вкусно.

Лепешки выходят мягкими, с аппетитной сырной тягучестью внутри и тонкой румяной корочкой снаружи. Пока горячие, обязательно смазываю их сливочным маслом — так они становятся еще ароматнее и нежнее.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 6 шт., сыр сулугуни — 300 г, яйцо — 1 шт., мука — около 350 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сухой чеснок — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, сливочное масло — 40 г.

Картофель отварите до готовности и разомните в пюре. Дайте ему немного остыть, затем добавьте натертый на крупной терке сулугуни, яйцо, соль, сухой чеснок, перец, разрыхлитель и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам.

Разделите его на одинаковые части и раскатайте каждую в круглую лепешку толщиной около 5–7 мм. Обжаривайте на хорошо разогретой сухой сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Готовые хычины сразу смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Личный опыт

Эти ленивые хычины давно стали одной из любимых семейных выпечек. Пока они горячие, сыр внутри приятно тянется, а картофель делает тесто удивительно мягким. Особенно вкусно подавать их со сметаной, чесночным соусом или свежей зеленью.