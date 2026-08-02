Кубанский пирог «Сырник» на весь противень: два вида сыра, тонкое тесто и румяная корочка

Кубанский пирог «Сырник» на весь противень: два вида сыра, тонкое тесто и румяная корочка

Если хочется испечь что-то простое, но по-настоящему вкусное, готовлю этот кубанский сырник. Тонкое рассыпчатое тесто, много ароматной сырной начинки с чесноком и свежей зеленью — получается настолько удачно, что одного кусочка всегда мало.

Такой пирог хорош и горячим, и полностью остывшим, поэтому его удобно брать с собой на работу, пикник или подавать к первым блюдам.

Для приготовления понадобится: твердый сыр — 200 г, молодой рассольный сыр (брынза, сулугуни или адыгейский) — 100 г, мука — 200 г, сливочное масло — 125 г, яйца — 2 шт., молоко — 50 мл, чеснок — 3 зубчика, свежий укроп — 1 небольшой пучок, соль — щепотка, сахар — щепотка.

Твердый сыр натрите на крупной терке, рассольный разомните вилкой. Смешайте оба вида сыра с яйцами, добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и при необходимости немного соли. Для теста соедините муку со сливочным маслом и разотрите в крошку. Добавьте молоко, соль и сахар, быстро замесите мягкое тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник на 10–15 минут. Затем раскатайте тесто в тонкий пласт по размеру противня, переложите на пергамент и равномерно распределите сверху сырную начинку. Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут, пока края не станут золотистыми, а сыр хорошо не расплавится. Готовый пирог немного остудите и нарежьте порционными квадратами.

Личный опыт

Мне особенно нравится использовать для этого пирога смесь твердого сыра и сулугуни — начинка получается очень ароматной и слегка тянется при разрезании. Иногда добавляю немного зеленого лука или петрушки.