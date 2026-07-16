Из лаваша делаю сырные бортики: пицца «Пятиминутка» получается обалденной — хоть на завтрак, хоть к вечерним посиделкам

Из лаваша делаю сырные бортики: пицца «Пятиминутка» получается обалденной — хоть на завтрак, хоть к вечерним посиделкам

Когда совсем нет времени возиться с тестом, готовлю эту ленивую пиццу. Основа из тонкого лаваша получается хрустящей, а сырные бортики — отдельное удовольствие. Пока начинка запекается, сулугуни внутри бортиков плавится и тянется не хуже, чем в пиццерии.

На приготовление уходит всего несколько минут.

Для приготовления вам понадобится: круглый тонкий лаваш — 1 шт., сыр сулугуни в палочках — 120–150 г, кетчуп — 2–3 ст. л., ветчина из индейки — 120 г, шампиньоны — 3–4 шт., помидоры черри — 5–6 шт., яйцо — 1 шт., моцарелла — 120–150 г, соль, сушеный орегано и черный молотый перец — по вкусу.

По краю лаваша разложите палочки сулугуни, заверните края внутрь, формируя толстые сырные бортики. Закрепите их деревянными зубочистками, чтобы во время запекания они не раскрылись.

Середину лаваша смажьте кетчупом. Сверху распределите нарезанную ветчину, тонкие ломтики шампиньонов и половинки помидоров черри. В центр аккуратно разбейте яйцо, слегка посолите, приправьте орегано и черным перцем. Посыпьте все натертой моцареллой.

Переложите пиццу на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180°С духовке 12–15 минут, пока сыр полностью не расплавится, бортики не подрумянятся, а белок яйца не схватится. Перед подачей не забудьте удалить зубочистки.

Личный опыт

Такую пиццу готовлю, когда хочется чего-нибудь вкусного прямо сейчас. Особенно нравятся именно сырные бортики — домашние всегда съедают их первыми. Начинку можно менять хоть каждый раз, но сочетание ветчины, яйца, грибов и тянущейся моцареллы пока остается нашим безусловным фаворитом.