Мука, вода да 3 ложки масла: молдавские плацинды вместо пирожков. Тонкое хрустящее тесто и сочная начинка

Если вы думаете, что пирожками уже никого не удивить, попробуйте приготовить молдавские плацинды. Это тонкие лепешки с начинкой, которые складывают особым способом, чтобы внутри осталось много сочной начинки, а снаружи появилась аппетитная хрустящая корочка. В Молдавии плацинды готовят почти в каждой семье, а начинку выбирают по сезону: картофель, творог, капуста, тыква, зелень или брынза.

Для приготовления понадобится: мука — 500 г, теплая вода — 250 мл, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л. Для начинки: творог — 400 г, брынза — 150 г, яйцо — 1 шт., зеленый лук — 1 пучок, укроп — 1 пучок, соль и черный молотый перец — по вкусу. Растительное масло — для жарки.

Муку смешайте с солью, добавьте воду и растительное масло, затем замесите мягкое эластичное тесто. Накройте его и оставьте отдыхать на 30 минут. Для начинки соедините творог, раскрошенную брынзу, яйцо и мелко нарезанную зелень.

Тесто разделите на несколько частей и каждую очень тонко раскатайте. Выложите начинку в центр, заверните края конвертом, слегка прижмите ладонью и сразу переложите на разогретую сковороду. Обжаривайте плацинды на небольшом количестве масла по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Мне нравится, что плацинды одинаково вкусны и сразу после приготовления, и немного остывшими. Тонкое хрустящее тесто, сочная начинка и свежая зелень делают их тем блюдом, которое хочется готовить снова, даже если дома уже есть проверенный рецепт пирожков.