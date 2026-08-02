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02 августа 2026 в 10:30

Шарлотку больше не пеку — готовлю яблочное суфле с корицей: оно пышнее пирога и нежнее зефира, идеально к чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яблоки, яйца и сахар — и за 30 минут готовлю яблочное суфле, которое пышнее пирога и нежнее зефира. Никакой шарлотки, никакой возни с тестом — только воздушная, тающая во рту масса с ярким яблочным вкусом и ароматом корицы. Суфле получается золотистым, с хрустящей корочкой, а внутри — нежное, как мусс, яблочное облако. Оно не оседает, не черствеет и идеально подходит к утреннему чаю или кофе. Этот десерт — находка для тех, кто хочет удивить гостей, потратив минимум времени и продуктов.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 яблок (кисло-сладких), 3 яйца, 100 г сахара, 1 ч. ложка корицы, 1 ст. ложка лимонного сока, масло для смазывания. Яблоки запеките в духовке до мягкости (10–15 минут). Остудите, снимите кожуру, пробейте блендером в пюре. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с сахаром в крепкую пену. К яблочному пюре добавьте желтки, корицу и лимонный сок, перемешайте. Аккуратно, лопаткой, введите белки снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до румяного верха. Дайте остыть 10 минут и подавайте с шариком мороженого или сметаной.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это суфле для своих гостей. Даже те, кто равнодушен к яблочной выпечке, просили добавки. Кстати, вместо корицы можно добавить ваниль или цедру апельсина — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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