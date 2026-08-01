Тру 2 яблока и пеку печенье «Лукошко» к чаю: вкуснее надоевшей шарлотки

Печенье «Лукошко» — любимый вариант выпечки в сезон яблок. В нем объединяются нежное рассыпчатое печенье с мягкой фруктовой начинкой, которая готовится из тертых яблок.

Ингредиенты: для начинки — 2 яблока, 2 ст. л. сахара; для теста — 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г сахара, 100 мл растительного масла. Яблоки натрите, тушите с сахаром 10 минут до мягкости, остудите — это будет яблочная начинка. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар, добавьте масло и ложку начинки, замесите мягкое тесто. Скатайте шарики, выложите на противень, сделайте углубления, наполните начинкой и запекайте 15–18 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить печенье «Лукошко». Этот рецепт — отличный способ переработать яблоки, когда шарлотка уже надоела. Совет: не пересушите яблочную начинку — она должна быть густой, но влажной.

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