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01 августа 2026 в 20:00

Тру 2 яблока и пеку печенье «Лукошко» к чаю: вкуснее надоевшей шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
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Печенье «Лукошко» — любимый вариант выпечки в сезон яблок. В нем объединяются нежное рассыпчатое печенье с мягкой фруктовой начинкой, которая готовится из тертых яблок.

Ингредиенты: для начинки — 2 яблока, 2 ст. л. сахара; для теста — 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г сахара, 100 мл растительного масла. Яблоки натрите, тушите с сахаром 10 минут до мягкости, остудите — это будет яблочная начинка. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар, добавьте масло и ложку начинки, замесите мягкое тесто. Скатайте шарики, выложите на противень, сделайте углубления, наполните начинкой и запекайте 15–18 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить печенье «Лукошко». Этот рецепт — отличный способ переработать яблоки, когда шарлотка уже надоела. Совет: не пересушите яблочную начинку — она должна быть густой, но влажной.

Ранее стало известно, как приготовить моченые яблоки — беру 2 кг яблок и 1,5 л воды.

Проверено редакцией
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рецепты
печенье
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Тру 2 яблока и пеку печенье «Лукошко» к чаю: вкуснее надоевшей шарлотки Печенье «Лукошко» — любимый вариант выпечки в сезон яблок. В нем объединяются нежное рассыпчатое печенье с мягкой фруктовой начинкой, которая готовится из тертых яблок.
Для начинки: 2 яблока, 2 ст. л. сахара.
Для теста: 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г сахара, 100 мл растительного масла.
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Яблоки натрите, тушите с сахаром 10 минут до мягкости, остудите — это будет яблочная начинка.
Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар, добавьте масло и ложку начинки, замесите мягкое тесто.
Скатайте шарики, выложите на противень, сделайте углубления, наполните начинкой и запекайте 15-18 минут при 180 градусах.
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