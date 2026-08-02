Скучные драники из картошки забыла — жарю яблочные с мёдом и ванилью: они хрустят снаружи, а внутри — как суфле

Скучные драники из картошки забыла — жарю яблочные с мёдом и ванилью: они хрустят снаружи, а внутри — как суфле

Это не просто оладьи, а десерт-трансформер: яблоки с мёдом превращаются в карамельные нотки, а ваниль добавляет благородный аромат. Никаких комков теста — только нежная, воздушная масса, которая тает во рту. Золотистая корочка хрустит, а серединка остаётся сочной и мягкой. Готовятся драники за 15 минут, идеальны к завтраку или к чаю — домашние всегда просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 яблока (кисло-сладких), 2 яйца, 2 ст. ложки муки (можно овсяной), 2 ст. ложки мёда, 0,5 ч. ложки ванилина, щепотка корицы (по желанию), масло для жарки. Яблоки очистите и натрите на крупной тёрке. В глубокой миске смешайте яблочную стружку с яйцами, мёдом, ванилью, корицей и мукой. Тесто должно быть как густая сметана. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие лепёшки. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или посыпав сахарной пудрой. Готовятся быстрее, чем вы заварите чай, а вкус запоминается надолго.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила этих драников для своих детей. Даже те, кто не любит яблоки в выпечке, съедали по три штуки. Кстати, вместо мёда можно взять кленовый сироп — вкус станет изысканнее. Находка, а не рецепт!