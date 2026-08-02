Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 08:45

Вместо трехчасового варенья — ягодное пюре с медом и имбирем: замораживаю в формочках и подаю к чаю как конфету

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру свежие ягоды, мед и имбирь — и за 10 минут готовлю витаминную заготовку для чая, которая заменяет трехчасовое варенье и сохраняет все полезные свойства. Никаких банок, стерилизации и долгого стояния у плиты — просто перетираю ягоды с медом и тертым имбирем, раскладываю по формочкам для льда и отправляю в морозилку. Зимой бросаю такой кубик в кружку с кипятком — и получаю ароматный согревающий напиток с ярким ягодным вкусом, пряной остринкой и медовой сладостью. Это не только вкусно, но и полезно: помогает проснуться, бодрит и поддерживает иммунитет. Заготовка хранится несколько месяцев, не занимает много места и всегда под рукой.

Для приготовления вам понадобится: 300 г любых ягод (малина, клубника, черника, смородина — можно смесь), 3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки свежего тертого имбиря, сок половинки лимона (по желанию). Ягоды вымойте и обсушите, при необходимости удалите веточки. В миске разомните ягоды вилкой или пробейте блендером до однородного пюре. Добавьте мед, имбирь и лимонный сок, перемешайте до полного растворения меда. Разлейте пюре по силиконовым формочкам для льда или по маленьким контейнерам. Заморозьте до твердого состояния (около 4 часов). Готовые кубики переложите в герметичный пакет и храните в морозилке. Для чая: положите 1-2 кубика в кружку, залейте кипятком, дайте настояться 2–3 минуты, наслаждайтесь ярким летним вкусом. Эта заготовка проста, быстра и гораздо полезнее традиционного варенья.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила несколько порций для своих зимних чаепитий. Даже дети, которые не любят чай, с удовольствием пьют его с этими ароматными кубиками. Кстати, вместо меда можно использовать кленовый сироп или стевию — вкус станет другим, но не менее приятным. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Забыла про скучные оладьи — к чаю подаю сливовые трубочки: вкуснее оладий, сочнее пирогов
Общество
Забыла про скучные оладьи — к чаю подаю сливовые трубочки: вкуснее оладий, сочнее пирогов
Забыла о вялой зелени из холодильника — замораживаю в формочках: зимой бросаю кубик в суп, и лето на столе
Общество
Забыла о вялой зелени из холодильника — замораживаю в формочках: зимой бросаю кубик в суп, и лето на столе
Венский пирог летом готовлю так: никакого маргарина и вместо варенья — свежие ягоды
Общество
Венский пирог летом готовлю так: никакого маргарина и вместо варенья — свежие ягоды
Универсальный рецепт варенья-пятиминутки из любых ягод — все секреты
Семья и жизнь
Универсальный рецепт варенья-пятиминутки из любых ягод — все секреты
3 рецепта необычного, но вкусного лечо: с яблоками, баклажанами и кабачками
Семья и жизнь
3 рецепта необычного, но вкусного лечо: с яблоками, баклажанами и кабачками
рецепты
ягоды
кулинария
имбирь
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков на 7,5 млн рублей
Бурляев назвал единственный способ для Пугачевой заслужить прощение россиян
Первое заседание парламента Армении началось со скандала
В Башкирии отражена массированная атака БПЛА
Уровень воды поднялся на четыре сантиметра в Тюменской области
Дипломат раскрыл цель России в отношениях с Арменией
Выросло число погибших в ресторане Balzi Rossi
В нескольких регионах России потушили почти 40 лесных пожаров
Власти Энгельса вышли на связь после налета украинских дронов
Необычный гость-андроид выступил на Дне железнодорожника
«Считаю преступлением»: Бурляев высказался о «Войне и мире» Андреасяна
В одной из стран эвакуировали 65 тыс. человек из-за ливней
Стало известно, как относятся к российским музыкантам в Австрии
Школьница бесследно пропала по пути к бабушке
СК взял на контроль дело о нападениях банды подростков на Урале
Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть полное солнечное затмение
Американец заразился редким неизлечимым вирусом
В российском регионе ищут пропавшего на реке подростка
Правительство Армении вместе с Пашиняном ушло в отставку
Белоусов поздравил легендарные войска с профессиональным праздником
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.