Вместо трехчасового варенья — ягодное пюре с медом и имбирем: замораживаю в формочках и подаю к чаю как конфету

Беру свежие ягоды, мед и имбирь — и за 10 минут готовлю витаминную заготовку для чая, которая заменяет трехчасовое варенье и сохраняет все полезные свойства. Никаких банок, стерилизации и долгого стояния у плиты — просто перетираю ягоды с медом и тертым имбирем, раскладываю по формочкам для льда и отправляю в морозилку. Зимой бросаю такой кубик в кружку с кипятком — и получаю ароматный согревающий напиток с ярким ягодным вкусом, пряной остринкой и медовой сладостью. Это не только вкусно, но и полезно: помогает проснуться, бодрит и поддерживает иммунитет. Заготовка хранится несколько месяцев, не занимает много места и всегда под рукой.

Для приготовления вам понадобится: 300 г любых ягод (малина, клубника, черника, смородина — можно смесь), 3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки свежего тертого имбиря, сок половинки лимона (по желанию). Ягоды вымойте и обсушите, при необходимости удалите веточки. В миске разомните ягоды вилкой или пробейте блендером до однородного пюре. Добавьте мед, имбирь и лимонный сок, перемешайте до полного растворения меда. Разлейте пюре по силиконовым формочкам для льда или по маленьким контейнерам. Заморозьте до твердого состояния (около 4 часов). Готовые кубики переложите в герметичный пакет и храните в морозилке. Для чая: положите 1-2 кубика в кружку, залейте кипятком, дайте настояться 2–3 минуты, наслаждайтесь ярким летним вкусом. Эта заготовка проста, быстра и гораздо полезнее традиционного варенья.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила несколько порций для своих зимних чаепитий. Даже дети, которые не любят чай, с удовольствием пьют его с этими ароматными кубиками. Кстати, вместо меда можно использовать кленовый сироп или стевию — вкус станет другим, но не менее приятным. Находка, а не рецепт!