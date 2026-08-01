Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 16:22

Венский пирог летом готовлю так: никакого маргарина и вместо варенья — свежие ягоды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Летом классический венский пирог хочется сделать еще ароматнее и вкуснее. Вместо маргарина использую сливочное масло, которое делает тесто более нежным и рассыпчатым, а вместо варенья беру свежие сезонные ягоды.

Во время выпечки они становятся мягкими, сохраняя приятную кислинку, а сверху пирог покрывается аппетитной золотистой крошкой. Получается простая домашняя выпечка, которая идеально подходит к чашке чая или кофе.

Для приготовления понадобится: сливочное масло — 250 г, яйца — 2 шт., сахар — 1 стакан, пшеничная мука — 350–400 г, свежие ягоды (смородина, малина, черника, вишня без косточек или смесь) — 300–350 г, сода — 1/2 ч. л., щепотка соли.

Сливочное масло растопите и немного остудите, затем смешайте с яйцами, сахаром, содой и солью. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, меньшую заверните в пленку и уберите в морозильную камеру на 15–20 минут. Большую часть распределите по форме, сформировав небольшие бортики.

Сверху выложите свежие ягоды, при желании слегка присыпав их 1–2 столовыми ложками сахара, если они слишком кислые. Замороженное тесто натрите на крупной терке поверх ягод и выпекайте при 180 °C около 30–35 минут до золотистой корочки. Полностью остудите пирог и нарежьте на порционные кусочки.

Личный опыт

Больше всего люблю готовить этот пирог с черной смородиной и малиной в пропорции примерно 1:1. Смородина дает яркую кислинку, а малина делает начинку ароматнее и сочнее. Чтобы ягоды не выделяли слишком много сока, перед выпечкой слегка присыпаю их чайной ложкой крахмала.

Проверено редакцией
Читайте также
Бортко объяснил, почему решил снять фильм про Сталина спустя 15 лет
Культура
Бортко объяснил, почему решил снять фильм про Сталина спустя 15 лет
Беру кабачок и крабовые палочки — получаю летний хит: рулет с шикарным вкусом
Общество
Беру кабачок и крабовые палочки — получаю летний хит: рулет с шикарным вкусом
Картофель в деле — делаю «Запеканку-мечту»: картошка, яйцо, лук и масло — пышнее картофельного суфле и без хлопот
Общество
Картофель в деле — делаю «Запеканку-мечту»: картошка, яйцо, лук и масло — пышнее картофельного суфле и без хлопот
Универсальный рецепт варенья-пятиминутки из любых ягод — все секреты
Семья и жизнь
Универсальный рецепт варенья-пятиминутки из любых ягод — все секреты
Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее
Общество
Тертый пирог с абрикосами готовлю только на сливочном масле: ореховая крошка делает его еще вкуснее
Культура
еда
рецепты
ягоды
сливочное масло
выпечка
лето
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Эдита Пьеха планирует вернуться на сцену
Рубио назвал страну, конфликт с которой стал бы катастрофой для всего мира
Спасатели раскрыли число утонувших в Петербурге и Ленобласти
УЕФА потребовал отставки Инфантино под угрозой вотума недоверия
Патриарх Кирилл раскрыл роль атомной бомбы СССР в защите страны
Прогулка вдоль реки закончилась смертью для туристки из Петербурга
Скандально-известную психолога внесли в «Миротворец»
Автомобиль с бомбой взорвался в оживленном месте в Колумбии
Лесные пожары в Греции уничтожили почти сотню жилых домов
Двое детей пострадали в ДТП в Псковской области
Сенатор предложил включить в ЕГЭ новые дисциплины
Стала известна судьба пропавшего в горах Северной Осетии туриста
Дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель» в Брянской области
Нож в спину Киева и прорыв в Запорожье: новости СВО к вечеру 1 августа
В ГД отреагировали на инициативу лишить русскоязычных украинцев работы
Бортко объяснил, почему решил снять фильм про Сталина
Спасатели усилили патрулирование водоемов в Москве
Раскрыто, кого поблагодарил Лихачев за спасение экипажа судна «Янина»
Испанский премьер попросил помощь у союзников на фоне ситуации в Сеуте
Жара в +32, погода «миллион на миллион»: прогноз погоды в Москве на август
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.