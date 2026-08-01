Венский пирог летом готовлю так: никакого маргарина и вместо варенья — свежие ягоды

Летом классический венский пирог хочется сделать еще ароматнее и вкуснее. Вместо маргарина использую сливочное масло, которое делает тесто более нежным и рассыпчатым, а вместо варенья беру свежие сезонные ягоды.

Во время выпечки они становятся мягкими, сохраняя приятную кислинку, а сверху пирог покрывается аппетитной золотистой крошкой. Получается простая домашняя выпечка, которая идеально подходит к чашке чая или кофе.

Для приготовления понадобится: сливочное масло — 250 г, яйца — 2 шт., сахар — 1 стакан, пшеничная мука — 350–400 г, свежие ягоды (смородина, малина, черника, вишня без косточек или смесь) — 300–350 г, сода — 1/2 ч. л., щепотка соли.

Сливочное масло растопите и немного остудите, затем смешайте с яйцами, сахаром, содой и солью. Постепенно всыпьте просеянную муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, меньшую заверните в пленку и уберите в морозильную камеру на 15–20 минут. Большую часть распределите по форме, сформировав небольшие бортики.

Сверху выложите свежие ягоды, при желании слегка присыпав их 1–2 столовыми ложками сахара, если они слишком кислые. Замороженное тесто натрите на крупной терке поверх ягод и выпекайте при 180 °C около 30–35 минут до золотистой корочки. Полностью остудите пирог и нарежьте на порционные кусочки.

Личный опыт

Больше всего люблю готовить этот пирог с черной смородиной и малиной в пропорции примерно 1:1. Смородина дает яркую кислинку, а малина делает начинку ароматнее и сочнее. Чтобы ягоды не выделяли слишком много сока, перед выпечкой слегка присыпаю их чайной ложкой крахмала.