Беру кабачок и крабовые палочки — получаю летний хит: рулет с шикарным вкусом

Когда хочется приготовить что-то необычное из кабачков, этот рулет всегда оказывается удачным решением. Вместо привычных оладий или запеканки получается красивая холодная закуска с нежной овощной основой и сливочной начинкой.

Крабовые палочки отлично сочетаются с творожным сыром, а после получаса в холодильнике рулет становится плотным, легко нарезается и выглядит очень аппетитно.

Для приготовления понадобится: 1 средний кабачок, 2 яйца, 4–5 ст. л. муки, 1 упаковка крабовых палочек, 100 г творожного сыра, соль и черный перец по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, соль и перец, перемешайте до однородности. Распределите массу тонким слоем по противню, застеленному силиконизированным пергаментом, и выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут до легкого золотистого цвета.

Полностью остудите основу. Крабовые палочки мелко нарежьте и смешайте с творожным сыром до однородной начинки. Равномерно распределите ее по кабачковому пласту, сверните плотный рулет и уберите в холодильник минимум на 30 минут.

Личный опыт

Мне нравится добавить в начинку немного свежего укропа и один небольшой зубчик чеснока — вкус становится ярче, но остается очень нежным. Перед подачей нарезаю рулет толстыми ломтиками и украшаю зеленью — на столе такая закуска исчезает одной из первых.