Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 15:04

Беру кабачок и крабовые палочки — получаю летний хит: рулет с шикарным вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется приготовить что-то необычное из кабачков, этот рулет всегда оказывается удачным решением. Вместо привычных оладий или запеканки получается красивая холодная закуска с нежной овощной основой и сливочной начинкой.

Крабовые палочки отлично сочетаются с творожным сыром, а после получаса в холодильнике рулет становится плотным, легко нарезается и выглядит очень аппетитно.

Для приготовления понадобится: 1 средний кабачок, 2 яйца, 4–5 ст. л. муки, 1 упаковка крабовых палочек, 100 г творожного сыра, соль и черный перец по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем тщательно отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, соль и перец, перемешайте до однородности. Распределите массу тонким слоем по противню, застеленному силиконизированным пергаментом, и выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут до легкого золотистого цвета.

Полностью остудите основу. Крабовые палочки мелко нарежьте и смешайте с творожным сыром до однородной начинки. Равномерно распределите ее по кабачковому пласту, сверните плотный рулет и уберите в холодильник минимум на 30 минут.

Личный опыт

Мне нравится добавить в начинку немного свежего укропа и один небольшой зубчик чеснока — вкус становится ярче, но остается очень нежным. Перед подачей нарезаю рулет толстыми ломтиками и украшаю зеленью — на столе такая закуска исчезает одной из первых.

Проверено редакцией
Читайте также
Вяленые помидоры в духовке: вкусная закуска, которая в магазине стоит дорого — повторяем бюджетно
Общество
Вяленые помидоры в духовке: вкусная закуска, которая в магазине стоит дорого — повторяем бюджетно
Курицу смешиваю с кабачком и беконом: котлеты получаются сочными даже без сложных добавок
Общество
Курицу смешиваю с кабачком и беконом: котлеты получаются сочными даже без сложных добавок
Хватит возиться с банками и стерилизацией! Огурцы по-корейски — быстро, без уксуса, а получаются острыми и ароматными
Общество
Хватит возиться с банками и стерилизацией! Огурцы по-корейски — быстро, без уксуса, а получаются острыми и ароматными
Беру баночку хорошей горбуши и еще 3 простейших ингредиента — салат получается просто классный
Общество
Беру баночку хорошей горбуши и еще 3 простейших ингредиента — салат получается просто классный
Беру печень и собираю вкусный рулет: на завтрак с хлебом или как закуску на гренки. Полезно и вкусно
Общество
Беру печень и собираю вкусный рулет: на завтрак с хлебом или как закуску на гренки. Полезно и вкусно
Life Style
еда
рецепты
продукты питания
закуска
крабовые палочки
укроп
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Таиланда пообещал самое суровое наказание для убийц россиян
Ребенок и взрослый погибли в ДТП под Самарой
Зрители раскритиковали организацию концерта Билана в Москве
Литва собралась вручить России ноту протеста из-за посольства в Киеве
Психиатр объяснил резкий уход Моргенштерна в религию
Легендарный альпинист погиб из-за схода лавины в Пакистане
Скончался бывший генеральный секретарь ОПЕК Ортиса
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Совфед уточнил, какая процедура полагается бесплатно вдовам ветеранов СВО
Появились жуткие подробности убийства петербургской модели
Операторы назвали причину резкого спроса на премиум-туры в Египет
Синоптик рассказал, ждать ли москвичам жары в августе
Украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате
Юрист ответил, можно ли пить пиво на пляже
Самое масштабное ретроралли в России: кадры финала Кубка Москвы на ВДНХ
Теплоход Росатома затонул после атаки ВСУ: что известно, есть ли жертвы
Боец ВС России рассказал, как ВСУ превратили Херсон в военный полигон
УЕФА отвернулся от Инфантино и объявил бойкот турнирам ФИФА
Названа причина, почему финны готовятся к войне с Россией
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 1 августа: цены начали снижаться?
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.