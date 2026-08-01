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01 августа 2026 в 14:07

Вяленые помидоры в духовке: вкусная закуска, которая в магазине стоит дорого — повторяем бюджетно

Фото: D-NEWS.ru
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Стоит один раз приготовить домашние вяленые помидоры, и покупать их в магазине уже не захочется. Они получаются ароматными, мясистыми и насыщенными по вкусу, а себестоимость в сезон свежих томатов оказывается в несколько раз ниже магазинной.

Такие помидоры идеально подходят для брускетт, пасты, пиццы, салатов, сырных тарелок и мясных блюд, а душистое масло после них становится не менее ценным, чем сама закуска.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг мясистых помидоров сорта «Сливка» или других плотных томатов, 3–4 зубчика чеснока, 1,5 ст. л. прованских трав, соль по вкусу и 200–250 мл качественного нерафинированного оливкового или подсолнечного масла.

Помидоры разрежьте пополам и чайной ложкой удалите жидкую сердцевину с семенами. Разложите половинки на противне срезом вверх, слегка посолите и посыпьте прованскими травами. Вяльте при температуре 80–100 градусов около 4–6 часов, оставив дверцу духовки слегка приоткрытой, чтобы свободно выходила влага.

Готовые помидоры должны уменьшиться в размере, но остаться мягкими и эластичными. В чистую сухую банку слоями уложите томаты, тонкие пластинки чеснока и щепотку прованских трав, затем залейте хорошо разогретым, но не кипящим маслом так, чтобы оно полностью покрывало содержимое. Закройте банку, остудите и храните в холодильнике.

Личный опыт

Для этого рецепта всегда выбираю самые плотные и мясистые помидоры — они лучше сохраняют форму после вяления. А ароматное масло потом использую для заправки салатов, приготовления пасты или просто подаю с хрустящим багетом — получается не менее вкусно, чем сами томаты.

Проверено редакцией
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