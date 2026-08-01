Курицу смешиваю с кабачком и беконом: котлеты получаются сочными даже без сложных добавок

Курицу смешиваю с кабачком и беконом: котлеты получаются сочными даже без сложных добавок

Летом эти котлеты готовлю особенно часто, когда молодые кабачки самые нежные. Они делают фарш сочным, а несколько ломтиков бекона придают приятный аромат и не дают куриному мясу стать сухим. В результате котлеты получаются румяными снаружи, мягкими внутри и одинаково вкусными как с картофельным пюре, так и со свежими овощами.

Для приготовления понадобится: куриное филе — 700 г, молодой кабачок — 300 г, бекон — 120 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, сладкая паприка — 1 ч. л., растительное масло — для жарки.

Куриное филе, бекон, лук и чеснок пропустите через мясорубку. Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите, через 10 минут хорошо отожмите и добавьте к фаршу. Вмешайте яйцо, панировочные сухари, паприку, перец и тщательно вымесите массу.

Сформируйте котлеты и обжарьте их на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки, затем накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут на слабом огне.

Личный опыт

Для таких котлет всегда использую именно молодой кабачок с тонкой кожицей — его не нужно очищать, а мякоть получается особенно нежной. Если фарш кажется слишком влажным, не спешите добавлять много сухарей: лучше дайте ему постоять 10 минут, чтобы они впитали лишнюю влагу и котлеты остались сочными.