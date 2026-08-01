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01 августа 2026 в 12:15

Молодую капусту готовлю только так: добавляю картошку и охотничьи колбаски — получается сытное летнее рагу

Фото: D-NEWS.ru
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Пока молодая капуста остается особенно нежной и сочной, часто готовлю это простое рагу. Картофель делает блюдо сытным, охотничьи колбаски придают аппетитный аромат копчения, а капуста успевает стать мягкой, но не превращается в кашу.

Все готовится в одной кастрюле, поэтому ужин получается не только вкусным, но и без лишних хлопот.

Для приготовления понадобится: молодой картофель — 700 г, молодая капуста — 600 г, охотничьи колбаски — 250 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сладкий болгарский перец — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 1 ст. л., вода или бульон — 200 мл, растительное масло — 2 ст. л., лавровый лист — 1 шт., соль, черный молотый перец и паприка — по вкусу, свежий укроп — для подачи.

Лук и морковь обжарьте на растительном масле до мягкости, добавьте нарезанные кружочками охотничьи колбаски и готовьте еще 3–4 минуты. Положите картофель, нарезанный крупными кусочками, затем болгарский перец и томатную пасту, перемешайте и влейте воду или бульон.

Тушите под крышкой около 15 минут, после чего добавьте нашинкованную молодую капусту, измельченный чеснок, лавровый лист, соль, перец и паприку. Аккуратно перемешайте и готовьте еще 10–15 минут, пока картофель не станет мягким, а капуста останется слегка упругой. Перед подачей посыпьте свежим укропом.

Личный опыт

Для этого рагу я всегда беру именно молодой картофель и молодую капусту — они готовятся практически одновременно. Если капусту добавить в самом конце, она сохранит сладковатый вкус и приятную текстуру, а блюдо получится гораздо аппетитнее.

Проверено редакцией
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