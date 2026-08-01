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01 августа 2026 в 11:54

Не пропустите этот момент с картофелем: окучивание спасет клубни от позеленения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Картофель нельзя назвать капризной культурой, но один простой прием помогает получить больше крупных клубней. Особенно важно не забывать о нем владельцам участков с тяжелой почвой. Окучивание не только повышает урожайность, но и защищает растения от жары и перепадов температуры.

Подсыпая землю к стеблю, вы стимулируете образование новых подземных побегов, на которых формируются клубни. Кроме того, рыхлая почва лучше удерживает влагу и обеспечивает доступ кислорода к корням.

Первое окучивание проводят, когда ботва вырастет до 10–15 см. Второе — примерно через три недели и обязательно до цветения. При необходимости процедуру повторяют еще 1–2 раза. Работать лучше утром, вечером или в пасмурный день. После дождя стоит подождать, пока земля слегка подсохнет.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременное окучивание помогает получить более ровные и крупные клубни. Дополнительно после процедуры замульчируйте междурядья скошенной травой — это поможет дольше сохранить влагу в почве и сократить количество сорняков.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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