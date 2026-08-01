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01 августа 2026 в 07:00

Хлорофитум преобразится на глазах: секреты ухода для густой зелени круглый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хлорофитум ценят не только за красоту, но и за способность очищать воздух. Это одно из самых неприхотливых комнатных растений, однако даже ему нужен правильный уход, чтобы листья оставались яркими и упругими.

Если кончики листьев начали сохнуть, а сам цветок потерял пышность, стоит обратить внимание на условия содержания. Для посадки подойдет пластиковый или керамический горшок с дренажным слоем из керамзита толщиной 2–3 см. Грунт можно приготовить самостоятельно, смешав две части листового перегноя, две части садовой земли и одну часть речного песка.

Лучше всего хлорофитум чувствует себя на восточных или западных окнах. Прямые солнечные лучи могут оставить ожоги на листьях. Летом растение любит опрыскивания, а зимой ему понравится поддон с влажным керамзитом рядом с горшком. С весны до конца лета подкармливайте цветок комплексным удобрением 1–2 раза в месяц.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что при правильном уходе хлорофитум быстро становится заметно пышнее. Еще один полезный совет: регулярно протирайте листья от пыли мягкой влажной салфеткой — так растение будет лучше «дышать» и сохранит красивый глянцевый блеск.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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