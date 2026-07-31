Кухонный лайфхак для хозяйки: ручки плиты станут чистыми без дорогой бытовой химии

Ручки кухонной плиты загрязняются быстрее, чем кажется. Жир оседает на них каждый день, постепенно превращаясь в липкий налет, который сложно отмыть обычной губкой. К счастью, вернуть им чистоту можно простыми средствами, которые найдутся практически в каждом доме.

Если ручки снимаются, замочите их в растворе из двух стаканов горячей воды и 2–3 чайных ложек средства для мытья посуды на 15–30 минут. Затем пройдитесь по поверхности зубной щеткой, ополосните детали и тщательно высушите.

Несъемные ручки достаточно обработать чистящим средством и оставить на 5–7 минут. После этого удалите загрязнения зубной щеткой, ватными палочками и протрите поверхность влажной салфеткой. Для очистки также подойдут хозяйственное мыло, лимонный сок, нашатырный спирт или уксус.

Регулярный уход поможет избежать появления въевшегося жира и сохранить плиту в идеальном состоянии.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что на глубокую очистку уходит не больше получаса. Чтобы ручки дольше оставались чистыми, протирайте их мягкой влажной салфеткой после приготовления пищи — так жир не успеет въесться в поверхность.

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