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31 июля 2026 в 09:46

Кухонный лайфхак для хозяйки: ручки плиты станут чистыми без дорогой бытовой химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ручки кухонной плиты загрязняются быстрее, чем кажется. Жир оседает на них каждый день, постепенно превращаясь в липкий налет, который сложно отмыть обычной губкой. К счастью, вернуть им чистоту можно простыми средствами, которые найдутся практически в каждом доме.

Если ручки снимаются, замочите их в растворе из двух стаканов горячей воды и 2–3 чайных ложек средства для мытья посуды на 15–30 минут. Затем пройдитесь по поверхности зубной щеткой, ополосните детали и тщательно высушите.

Несъемные ручки достаточно обработать чистящим средством и оставить на 5–7 минут. После этого удалите загрязнения зубной щеткой, ватными палочками и протрите поверхность влажной салфеткой. Для очистки также подойдут хозяйственное мыло, лимонный сок, нашатырный спирт или уксус.

Регулярный уход поможет избежать появления въевшегося жира и сохранить плиту в идеальном состоянии.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что на глубокую очистку уходит не больше получаса. Чтобы ручки дольше оставались чистыми, протирайте их мягкой влажной салфеткой после приготовления пищи — так жир не успеет въесться в поверхность.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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