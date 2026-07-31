Ламинат прослужит дольше: запомните, когда паровая швабра становится врагом пола

Ламинат ценят за практичность и красивый внешний вид, но неправильный уход способен испортить покрытие гораздо быстрее, чем кажется. Одна из самых распространенных ошибок — использование паровой швабры без учета особенностей материала.

Горячий пар и повышенная влажность могут проникать в стыки панелей, вызывая их разбухание и деформацию. В результате появляются вздутия, щели и повреждения, которые нередко приходится устранять заменой отдельных ламелей.

Использовать паровую швабру можно только для влагостойкого ламината 31 класса и выше, если швы дополнительно герметизированы. При этом важно выбирать минимальную мощность устройства и проводить такую уборку лишь изредка.

Для ежедневного ухода лучше подойдет мягкая швабра из микрофибры с хорошо отжатой насадкой. Также избегайте средств с хлором, аммиаком и абразивными частицами — они повреждают защитный слой покрытия.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что бережная уборка помогает сохранить ламинат в отличном состоянии. Еще один полезный совет: не оставляйте на полу лужицы воды после мытья и сразу вытирайте пролитые жидкости — это заметно продлит срок службы покрытия.

Ранее сообщалось, что летом замиокулькас особенно нуждается в бережном уходе. В это время растение активно наращивает клубни и выпускает новые побеги, но избыток влаги и неподходящие подкормки могут привести к загниванию корней.