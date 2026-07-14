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14 июля 2026 в 10:47

Мыла ламинат неправильно годами: узнала, какие средства вредят покрытию навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ламинат выглядит красиво и служит долго только при правильном уходе. Многие хозяйки даже не догадываются, что привычные средства из шкафа могут испортить покрытие уже после нескольких уборок.

Не стоит мыть ламинат составами с аммиаком, абразивными частицами, кислотами и щелочами. Они постепенно разрушают защитный слой, оставляют царапины и делают поверхность тусклой. Мыльные растворы тоже лучше исключить — после них остается пленка, которая собирает пыль. Для уборки выбирайте специальные средства для ламината или добавляйте немного уксуса в воду, чтобы избежать разводов. Главное — не заливать пол водой и хорошо отжимать швабру.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после уборки с небольшим количеством уксуса ламинат дольше сохраняет чистый вид. Для ежедневного ухода достаточно чаще протирать пол сухой салфеткой, чтобы не накапливать грязь и пыль.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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