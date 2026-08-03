Одна ошибка при уборке губит ламинат: запомните опасные средства для пола

Ламинат выглядит красиво и служит годами, но только при правильном уходе. Многие хозяйки по привычке используют средства, которые постепенно портят защитный слой покрытия. В итоге пол теряет блеск, покрывается разводами и царапинами.

Не стоит мыть ламинат составами с аммиаком, абразивными частицами, кислотами или щелочью. Они разрушают верхний защитный слой и делают покрытие уязвимым. Также не рекомендуется использовать много воды и мыльные растворы — после них остается липкая пленка, собирающая пыль.

Для уборки лучше брать специальные средства для ламината или добавлять в воду немного столового уксуса. Швабру важно хорошо отжимать, чтобы лишняя влага не попадала в стыки панелей и не вызывала их разбухание.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что пол дольше сохраняет чистый и аккуратный вид. Еще один полезный совет — регулярно протирайте покрытие сухой салфеткой из микрофибры, чтобы не допускать скопления грязи и мелкого песка.

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