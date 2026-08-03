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03 августа 2026 в 13:49

Одна ошибка при уборке губит ламинат: запомните опасные средства для пола

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ламинат выглядит красиво и служит годами, но только при правильном уходе. Многие хозяйки по привычке используют средства, которые постепенно портят защитный слой покрытия. В итоге пол теряет блеск, покрывается разводами и царапинами.

Не стоит мыть ламинат составами с аммиаком, абразивными частицами, кислотами или щелочью. Они разрушают верхний защитный слой и делают покрытие уязвимым. Также не рекомендуется использовать много воды и мыльные растворы — после них остается липкая пленка, собирающая пыль.

Для уборки лучше брать специальные средства для ламината или добавлять в воду немного столового уксуса. Швабру важно хорошо отжимать, чтобы лишняя влага не попадала в стыки панелей и не вызывала их разбухание.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что пол дольше сохраняет чистый и аккуратный вид. Еще один полезный совет — регулярно протирайте покрытие сухой салфеткой из микрофибры, чтобы не допускать скопления грязи и мелкого песка.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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покрытия
уборки
Марина Макарова
М. Макарова
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