Помидоры как на подбор, без лишних трат: простая схема подкормки, от которой кусты ломятся

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем. Есть простой способ, который дает стабильный результат даже в непростом климате.

Основа — удобрение «Борофоска». При высадке рассады в каждую лунку добавляют столовую ложку и слегка присыпают землей, чтобы корни не обожглись. Это дает растениям калий, фосфор и микроэлементы на долгое время.

Через неделю после посадки подключают «зеленую бродиловку». В бочку набивают свежую траву, заливают водой и ждут брожения — появится пена и характерный запах. Этим настоем поливают томаты для активного роста.

Не забывайте про мульчу. Та же трава вокруг кустов удерживает влагу, сдерживает сорняки и постепенно улучшает почву.

Осенью и летом следите за состоянием кустов, не перекармливайте и выбирайте подходящие сорта. В итоге растения развиваются ровно, а урожай радует размером и вкусом без лишней химии.

